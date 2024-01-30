Мэрия Рязани рассказала об уборке снега ночью 30 января

В ночь с 29 на 30 января снег вывозили на улицах Гагарина, Свободы, Газетный переулок, Бульварный переулок, Полонского, Право-Лыбедская, Первомайский проспект. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Рязани.

Грейдирование выполнялось на улицах Новая, Есенина, Лермонтова, Яхонтова, Чапаева, Пожалостина, Павлова, Кудрявцева, Горького, Нахимова, дороге на Нефтезавод. Для обработки дорог общего пользования использовано 33 тонны реагента. В городе работали комбинированные дорожные машины.

Также снег вывозили с мостов и путепроводов на улице Маяковского и Куйбышевском шоссе, очищали остановки на проезде Яблочкова и на улице Гагарина.

Тротуары обрабатывали от гололеда на улицах Циолковского, Горького, Новая, Касимовское шоссе, Советской Армии, Тимуровцев, Новоселов, Тимакова, Московское шоссе, Бульвар Победы, Мервинская, Крупской, Западная, Костычева.

Днем 30 января запланирован вывоз снега в поселке Шлаковый. Подрядчик будет вывозить снег с остановок на улицах Островского, Шевченко, Братиславская, Стройкова. На Куйбышевском шоссе от снега будут чистить путепровод, на улице Солнечной – мост.