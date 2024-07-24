Мэрия Рязани пояснила, на каких участках дорог скорость должна быть ограничена до 40 км/ч

Пресс-служба администрации Рязани ответила на запрос редакции РИА «МедиаРязань» и разъяснила, на каких участках дорог в городе скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Знаки 5.31 — «зона с ограничением максимальной скорости (40)» установлены улицах Ленина, Зубковой, Касимовском шоссе и Горького. То же скоростное ограничение действует улицах Зубковой, Октябрьской и Касимовском шоссе. Здесь установлены знаки 3.24 — «ограничение максимальной скорости».

С 26 июня ограничение до 40 км/ч ввели на улице Большой.