Среда, 24 июля, 2024

Мэрия Рязани пояснила, на каких участках дорог скорость должна быть ограничена до 40 км/ч

Автор: Кристина Аманн

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Фото: mediaryazan.ru/

Пресс-служба администрации Рязани ответила на запрос редакции РИА «МедиаРязань» и разъяснила, на каких участках дорог в городе скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Знаки 5.31 — «зона с ограничением максимальной скорости (40)» установлены улицах Ленина, Зубковой, Касимовском шоссе и Горького. То же скоростное ограничение действует улицах Зубковой, Октябрьской и Касимовском шоссе. Здесь установлены знаки 3.24 — «ограничение максимальной скорости».

С 26 июня ограничение до 40 км/ч ввели на улице Большой.

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