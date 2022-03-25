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Пятница, 25 марта, 2022

Мэрия Рязани не нашла подрядчика для благоустройства Лесопарка за 51 млн рублей

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Мэрия Рязани не нашла подрядчика для благоустройства Лесопарка за 51 млн рублей

Александр Ильин

Администрация Рязани не смогла найти подрядчика для выполнения работ по благоустройству Лесопарка за 51 млн рублей, сообщается на портале Госзакупок 24 марта. 

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Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона, ни один подрядчик не подал заявку на участие в закупке. Электронный аукцион признан несостоявшимся.

Благоустроить Лесопарк планировали к концу лета 2022 года. Работы должны были проводится от моста до первого разворотного круга. 

Лесопарк также был в числе победителей голосования по отбору общественных пространств для благоустройства по нацпроекту.

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