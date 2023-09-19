Мэрия разъяснила предпринимателям правила смены вывесок

В администрации Рязани состоялась пресс-конференция по вопросам внедрения дизайн-кода.

И.о. начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Алексей Крутов напомнил, что целью внедрения дизайн-кода является создание благоприятной визуальной городской среды. Сейчас, по словам руководителя, рекламные вывески мешают целостному восприятию зданий и архитектуры города.

Администрация готова компенсировать затраты на смену вывесок предпринимателям, чьи объекты расположены на улицах Первомайский проспект (от пересечения с Вокзальной до площади Ленина), Павлова (от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с Семинарской), Кольцова, Краснорядская, Почтовая, Соборная, Кремлевский Вал (от пересечения с Посадским переулком до Новослободской), Некрасова, Новослободская, Ленина (от пересечения с Соборной до пересечения со Свободой), Николодворянская, Полонского, Свободы (от пересечения с улицей Ленина до Окского проезда), Грибоедова (от площади Свободы до пересечения с Кремлевским Валом).

Субсидия равна 90% от затрат на те вывески, которые были заменены с 1 января до 1 ноября 2023 года. Максимальная сумма субсидии – 100 тысяч рублей. Заявки следует направлять в управление культуры администрации Рязани до 10 ноября.

При этом предпринимателям компенсируют затраты на замену каждой вывески.

В администрации напомнили, что применение дизайн-когда является обязательным для всех коммерческих и бюджетных организаций города. С 1 января 2024 года вывески, противоречащие дизайн-коду, демонтируют в принудительном порядке, а предпринимателям будет грозить штраф.