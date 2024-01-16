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Мэрия рассказала об уборке снега в Рязани

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В ночь с 15 на 16 января Дирекции благоустройства и подрядные организации вывезли с городских территорий 5020 кубических метров снега, сообщает сайт администрации Рязани. 

Подбор и вывоз осуществлялся на улицах Радищева, Свободы, Есенина, Сенная, Первомайский проспект, Семинарская, Введенская, Московское шоссе, Горького, Кольцова. Грейдирование проводилось на улицах Первомайский проспект, Московское шоссе, Есенина, Радищева, Введенская, Ряжское шоссе, Каширина, Интернациональная, Промышленная, Сельских Строителей, Куйбышевское шоссе, Михайловское шоссе, Чкалова.

На подметание и обработку дорог было направлено 17 комбинированных дорожных машин. Для обработки дорог от наледи использовано 137 кубических метров песко-соляной смеси и 71 тонна реагента.

Также ночью снег вывозили с остановок по маршруту движения 6 автобуса. Тракторы-щетки подметали тротуары на улицах Ленина, Первомайский проспект, Есенина, Радищева, Горького, Соборная, Вокзальная, площадь Победы.

Днем 16 января бригады мехуборки будут работать на улицах Чапаева и Яхонтова. Продолжатся работы по очистке от снега тротуаров, остановочных комплексов, пешеходных переходов во всех районах города. Комбинированные дорожные машины в составе колонн выйдут на подметание городских дорог.

В результате проведенных работ дороги Рязани были расчищены от снега и обработаны от наледи. Это позволило обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов.

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