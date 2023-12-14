Четверг, 14 декабря, 2023
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Мэрия рассказала об уборке снега в Рязани 14 декабря

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Утром 14 декабря сотрудники Дирекции благоустройства вышли на уборку снега на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, пешеходных зонах. Продолжается расчистка моста на улице Маяковского, лестниц на улице Горького, ведущие на Лыбедский бульвар.

Пешеходные переходы и остановочные комплексы чистили на улицах Новая, Новоселов, Тимуровцев, Зубковой Промышленная, Октябрьская, Семчинская, Народный бульвар, Московское шоссе, бульваре 60-летия Победы. Переходы убирали на улицах Каширина, Первомайский проспект, Семинарская, Касимовское шоссе.

Дорожки в общественных пространствах расчищали на улицах Почтовая, площади Победы, Октябрьская, Станкозаводская, Интернациональная, Бирюзова, Княжье поле. В сквере на Соборной убрали от снега памятники, в сквере на площади Ленина — дорожки и лавочки.

Бригады мехуборки вывозили снег на улицах Вознесенская и Ленина.

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