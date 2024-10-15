Вторник, 15 октября, 2024

Мэрия: работы по запуску отопления в Рязани идут круглосуточно

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от wirestock на Freepik

Работа над устранением проблем по пуску отопления ведется круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Как сообщил заместитель главы администрации города Рязани Михаил Ромодин, все адреса, где отсутствует отопление, администрация города отрабатывает совместно с управляющими компаниями, госжилинспекцией и фондом капитального ремонта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

По данным на вечер 15 октября, управляющие компании продолжают работать на 12 многоквартирных домах. Ведется регулировка теплового режима, устраняется завоздушивание отдельных квартир.

В 35 домах отсутствие отопления связано с работами по замене системы, которые проводятся по линии регионального Фонда капитального ремонта. По 13 из них подрядчики приступили к пуско-наладочным работам.

Еще 10 домов не подключены в связи с возникшими порывами, которые оперативно устраняет РМПТС. Завершить подключение этих объектов планируется в течение 16 октября.

Городские учреждения социальной сферы подключены в полном объеме.

Напомним, что по возникающим проблемам в период отопительного сезона жителям следует обращаться в свои управляющие организации или в управление энергетики и ЖКХ по телефону: 25-48-69, а также в Центральную диспетчерскую службу РМПТС по телефону: 55-05-86.

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