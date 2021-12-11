Мэрия опубликовала список вакантных мест в детских садах Рязани

Администрация Рязани опубликовала список вакантных мест в детских садах города. Отмечается, что ясельные группы открылись в пристройках детских садов №№7, 10, 76, 131, 149.

Вакантные места для детей с 2 до 3 лет остаются в детских садах №№76 (поселок Приокский), 131, 149 (Дашково-Песочня), а также для детей с 1 года до 2 лет в детском саду №76. В ближайшее время откроются группы в детских садах: №№99, 110, 121, 136, 147.

В детском саду №110 Московского района будут открыты 2 группы для детей с 2 до 3 лет и 2 группы для детей с 1 года до 2 лет.

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Также открываются группы для детей с 1 года до 2 лет в детских садах №№99, 136 и для детей с 2 до 3 лет в детском саду №99.

В Дашково-Песочне в детском саду №121 откроется 80 мест для детей с 1 года до 2 лет, в детском саду №147 – 60 мест для детей с 2 до 3 лет.

Уточняется, что первое направление детей ожидается уже в конце года. По вопросам предоставления места рязанцы могут обращаться в управление образования по телефону 720-101.