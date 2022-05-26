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Четверг, 26 мая, 2022

Мэрия назвала улицы Рязани, где ведётся ремонт дорог «картами»

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Александр Ильин
Александр Ильин

Мэрия назвала улицы Рязани, где ведётся ремонт дорог «картами»

Мэрия назвала улицы Рязани, где ведётся ремонт дорог «картами». Список опубликован в группе горадминистрации.

В 2022 году по этой технологии починят 47 участков автодорог.

Фрезерование асфальтобетонного покрытия сделано на участках:

  • Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома №35 по Куйбышевскому шоссе;
  • дорога к Богородскому кладбищу;
  • ул. Семашко от д. 14 до д. 52;
  • ул. 1-ая Железнодорожная;
  • ул. Грибоедова от д. 1Б по ул. Есенина до д. №8 по ул. Грибоедова;
  • Спортивный переулок;
  • ул. 1-е Бутырки;
  • ул. 9-я Линия;
  • ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского;
  • 1-й Осенний переулок;
  • ул. Новоселов от д. 36 до д. 40;
  • Шоссейный переулок;
  • ул. Медицинская от ул. Магистральной до ул. Энгельса;
  • ул. Кудрявцева от ул. Павлова до ул. Маяковского;
  • ул. Радиозаводская;
  • от д. 39 корп.1 по ул. Высоковольтной до д. 82 корп.2 по ул. Шевченко.

Продолжается фрезерование на:

  • ул. Профессора Никулина
  • 1-й ул. Механизаторов
  • ул. 2-е Бутырки

Асфальт уже укладывают на участках:

  • дорога к Богородскому кладбищу
  • ул. Семашко
  • ул. 1-ая Железнодорожная
  • ул. Грибоедова
  • Спортивный переулок
  • ул. 9-я Линия
  • ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского
  • ул. Высоковольтной
  • ул. Семашко
  • ул. 1-ая Железнодорожная
  • ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского

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