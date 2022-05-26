Мэрия назвала улицы Рязани, где ведётся ремонт дорог «картами». Список опубликован в группе горадминистрации.
В 2022 году по этой технологии починят 47 участков автодорог.
Фрезерование асфальтобетонного покрытия сделано на участках:
- Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома №35 по Куйбышевскому шоссе;
- дорога к Богородскому кладбищу;
- ул. Семашко от д. 14 до д. 52;
- ул. 1-ая Железнодорожная;
- ул. Грибоедова от д. 1Б по ул. Есенина до д. №8 по ул. Грибоедова;
- Спортивный переулок;
- ул. 1-е Бутырки;
- ул. 9-я Линия;
- ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского;
- 1-й Осенний переулок;
- ул. Новоселов от д. 36 до д. 40;
- Шоссейный переулок;
- ул. Медицинская от ул. Магистральной до ул. Энгельса;
- ул. Кудрявцева от ул. Павлова до ул. Маяковского;
- ул. Радиозаводская;
- от д. 39 корп.1 по ул. Высоковольтной до д. 82 корп.2 по ул. Шевченко.
Продолжается фрезерование на:
- ул. Профессора Никулина
- 1-й ул. Механизаторов
- ул. 2-е Бутырки
Асфальт уже укладывают на участках:
- дорога к Богородскому кладбищу
- ул. Семашко
- ул. 1-ая Железнодорожная
- ул. Грибоедова
- Спортивный переулок
- ул. 9-я Линия
- ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского
- ул. Высоковольтной
- ул. Семашко
- ул. 1-ая Железнодорожная
- ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского