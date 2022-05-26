Мэрия назвала улицы Рязани, где ведётся ремонт дорог «картами». Список опубликован в группе горадминистрации.

В 2022 году по этой технологии починят 47 участков автодорог.

Фрезерование асфальтобетонного покрытия сделано на участках:

Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома №35 по Куйбышевскому шоссе;

дорога к Богородскому кладбищу;

ул. Семашко от д. 14 до д. 52;

ул. 1-ая Железнодорожная;

ул. Грибоедова от д. 1Б по ул. Есенина до д. №8 по ул. Грибоедова;

Спортивный переулок;

ул. 1-е Бутырки;

ул. 9-я Линия;

ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского;

1-й Осенний переулок;

ул. Новоселов от д. 36 до д. 40;

Шоссейный переулок;

ул. Медицинская от ул. Магистральной до ул. Энгельса;

ул. Кудрявцева от ул. Павлова до ул. Маяковского;

ул. Радиозаводская;

от д. 39 корп.1 по ул. Высоковольтной до д. 82 корп.2 по ул. Шевченко.

Продолжается фрезерование на:

ул. Профессора Никулина

1-й ул. Механизаторов

ул. 2-е Бутырки

Асфальт уже укладывают на участках: