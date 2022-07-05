Мэрия назвала новые адреса отключения воды в Рязани

МП «Водоканал города Рязани» сообщает, что в связи с ремонтом на водопроводе с 19. 00 06.07.2022 до 07. 00 07.07.2022 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

– ул. 1-я Железнодорожная д. 60, 60а;

– ул. Гагарина д. 11, 29, 9,25;

– ул. Семашко д. 3 корп. 5 — ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, 3 корп.10, 3 — ГБУ РО ОКБ им. Н.А.Семашко, 3 — ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн;

– ул. Спортивная д. 19 — ГАУ РО СШОР ЦСК;

– ул. Семашко д. 5(аптека №4);

– ул. Семашко д. 2 (стоматология);

–ул. Семашко д. 4(учреждение по обеспечению работы мировых судей);

–ул. Семашко д. 14(Бизнес-центр);

– ул. Семашко д. 16(газпром газораспределение рязанской области);

– Спортивная д. 25 (Рязанский районный суд);

– Спортивная д. 14(ТЦ Самохвал).