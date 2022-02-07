Мэрия напомнила рязанцам, куда обращаться для отлова безнадзорных животных

Отловом безнадзорных животных в Рязани сейчас занимаются МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» и Центр помощи животным без владельцев «Городская собака». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По вопросам отлова безнадзорных животных обитающих на территории Октябрьского и Советского районов города Рязани необходимо обращаться в центр помощи животным без владельцев «Городская собака» по телефону 8 (4912) 52-11-21 ежедневно с 08.00 до 20.00 или разместить заявку на странице социальной сети «ВКонтакте».

По вопросам отлова безнадзорных животных обитающих на территории Московского и Железнодорожного районов города Рязани необходимо обращаться в МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» по телефону 8 (4912) 44-04-74 в будние дни с 09.00 до 17.00.