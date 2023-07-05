Мэрия Касимова рассказала о ямочном ремонте городских дорог

Администрация Касимова рассказала о ходе ямочного ремонта городских дорог, стартовавшего в начале июня. Пост опубликован на официальной странице мэрии ВКонтакте.
За месяц отремонтировали более трех тысяч квадратных метров дорожного полотна. Список улиц, на участках которых прошел ремонт, внушительный:
- Улица посёлок Фабрики
- Улица Набережная
- Улица Дзержинского
- Улица Свердлова
- Улицы Пролетарская и Терешковой
- Площадь Соборная
- Участки улицы Воровского
- Улица Губарева
- Площадь Победы.
- Улица Татарская
- Улица 50 лет СССР
- Улица Советская
- Улица 50 лет ВЛКСМ
- Улица Индустриальная
- Улица Московская
- Улица Окружная
- Улица Северная.