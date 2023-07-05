Мэрия Касимова рассказала о ямочном ремонте городских дорог

Администрация Касимова рассказала о ходе ямочного ремонта городских дорог, стартовавшего в начале июня. Пост опубликован на официальной странице мэрии ВКонтакте.

За месяц отремонтировали более трех тысяч квадратных метров дорожного полотна. Список улиц, на участках которых прошел ремонт, внушительный:

Улица посёлок Фабрики Улица Набережная Улица Дзержинского Улица Свердлова Улицы Пролетарская и Терешковой Площадь Соборная Участки улицы Воровского Улица Губарева Площадь Победы. Улица Татарская Улица 50 лет СССР Улица Советская Улица 50 лет ВЛКСМ Улица Индустриальная Улица Московская Улица Окружная Улица Северная.

Фото: vk.com/gorodkasimov