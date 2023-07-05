Среда, 5 июля, 2023
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Мэрия Касимова рассказала о ямочном ремонте городских дорог

7info
Фото: vk.com/gorodkasimov

Администрация Касимова рассказала о ходе ямочного ремонта городских дорог, стартовавшего в начале июня. Пост опубликован на официальной странице мэрии ВКонтакте.

За месяц отремонтировали более трех тысяч квадратных метров дорожного полотна. Список улиц, на участках которых прошел ремонт, внушительный:

  1. Улица посёлок Фабрики
  2. Улица Набережная
  3. Улица Дзержинского
  4. Улица Свердлова
  5. Улицы Пролетарская и Терешковой
  6. Площадь Соборная
  7. Участки улицы Воровского
  8. Улица Губарева
  9. Площадь Победы.
  10. Улица Татарская
  11. Улица 50 лет СССР
  12. Улица Советская
  13. Улица 50 лет ВЛКСМ
  14. Улица Индустриальная
  15. Улица Московская
  16. Улица Окружная
  17. Улица Северная.
Мэрия Касимова рассказала о ямочном ремонте городских дорог
Фото: vk.com/gorodkasimov

— Много вопросов поступает по участку ул. Советской от «Дикси» до поворота на Лесок. Ремонт на нём планируем сделать до 21 июля, — говорится в сообщении.

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