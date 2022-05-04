В Рязани разработают проект дороги между Горрощей и посёлком Шлаковый

Мэр Рязани Елена Сорокина 4 мая встретилась с Почётным гражданином рязанского региона Анатолием Федоровичем Говоровым. Об этом глава горадминистрации рассказала на своей странице «Вконтакте».

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Елена Сорокина обсудила с Анатолием Говоровым ряд городских вопросов. Например, состояние Славянского проспекта. Мэр отметила, что в 2022 году этот участок ремонтируют «картами», к работам планируют приступить в начале июня.

Анатолий Федорович высказал предложение о строительстве новой дороги, которая соединит Горрощу и поселок Шлаковый. В 2023 году администрация планирует разработать проект этой автодороги.

В ходе встречи также шла речь о благоустройстве Ильиной дубравы. Сорокина заявила, что территорию общественного пространства нужно привести в порядок, удалить поросль.