Мэр Сорокина проверила уборку снега в Железнодорожном районе Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как убирают снег в Железнодорожном районе города, сообщается на её официальной странице во Вконтакте.
Глава администрации отметила плохую работу подрядчика, ответственного за уборку этой территории, и заявила о необходимости внесения его в реестр недобросовестных поставщиков.
Мэр рассказала, что снег плохо убирают у вокзала Рязань-1, поликлиники №2, не расчищены пешеходный переход к школе №34, остановки на улице Островского.
На улицах Толстого, Чернышевского, 6-я линия, по словам Сорокиной, «совсем не ступала нога подрядчика».