Мэр Сорокина проверила уборку снега в Железнодорожном районе Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как убирают снег в Железнодорожном районе города, сообщается на её официальной странице во Вконтакте.

Глава администрации отметила плохую работу подрядчика, ответственного за уборку этой территории, и заявила о необходимости внесения его в реестр недобросовестных поставщиков.

«С подрядчиком по Железнодорожному району надо расставаться и вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Наша позиция однозначна и принципиальна – мы даем работу и исправно платим – исполняй контракт! Зачем браться за то, что не по силам?», — написала Сорокина.

Мэр рассказала, что снег плохо убирают у вокзала Рязань-1, поликлиники №2, не расчищены пешеходный переход к школе №34, остановки на улице Островского.

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На улицах Толстого, Чернышевского, 6-я линия, по словам Сорокиной, «совсем не ступала нога подрядчика».