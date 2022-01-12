-13.6 C
Рязань
Среда, 12 января, 2022
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Мэр Сорокина проверила уборку снега в Железнодорожном районе Рязани

Александр Ильин

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как убирают снег в Железнодорожном районе города, сообщается на её официальной странице во Вконтакте. 

Глава администрации отметила плохую работу подрядчика, ответственного за уборку этой территории, и заявила о необходимости внесения его в реестр недобросовестных поставщиков. 

«С подрядчиком по Железнодорожному району надо расставаться и вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Наша позиция однозначна и принципиальна – мы даем работу и исправно платим – исполняй контракт! Зачем браться за то, что не по силам?», — написала Сорокина.

Мэр рассказала, что снег плохо убирают у вокзала Рязань-1, поликлиники №2, не расчищены пешеходный переход к школе №34, остановки на улице Островского. 

Реклама

На улицах Толстого, Чернышевского, 6-я линия, по словам Сорокиной, «совсем не ступала нога подрядчика».

  • Мэр Сорокина проверила уборку снега в Железнодорожном районе Рязани
  • Мэр Сорокина проверила уборку снега в Железнодорожном районе Рязани
  • Мэр Сорокина проверила уборку снега в Железнодорожном районе Рязани
  • Мэр Сорокина проверила уборку снега в Железнодорожном районе Рязани

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,871ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img