Мэр Рязани поздравила с Днём защитника Отечества ветерана ВОВ Владимира Кареева

21 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина вручила ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Карееву Почетную грамоту и памятный подарок за активную гражданскую позицию, патриотическое воспитание молодежи и в связи с Днем защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Благодарю Вас за Вашу боевую жизнь, за Ваш трудовой подвиг. Знаю, сколько испытаний выпало на Вашу долю. Вы уделяете очень много внимания работе с молодежью. Низкий Вам поклон за все, что Вы сделали», — сказала Елена Сорокина, поздравляя Владимира Кареева.

Владимир Григорьевич Кареев — кадровый военный, полковник запаса, участник Великой Отечественной войны. На фронте с 1943 года, участвовал в боях на 1-м Украинском фронте, Орловско-Курской битве, взятии Праги и Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После окончания в 1976 году военной службы работал преподавателем в Рязанском радиотехническом институте. До настоящего времени принимает активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, поддерживает тесную связь со средними школами микрорайона Дашково-Песочня. Является членом лекторской группы Октябрьского Совета ветеранов. Поддерживает акции по отправке писем и гуманитарной помощи участникам СВО.