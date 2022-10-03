Мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание, сообщила пресс-служба мэрии.

На повестке дня — осенний месячник по благоустройству, уборка городских территорий, прохождение отопительного сезона, ремонт дорог и дворов.

В Рязани стартовал осенний месячник по благоустройству города. В санитарной очистке областного центра принимают участие работники муниципальных предприятий, сотрудники городских организаций, активные жители. 1 октября состоялся первый общегородской субботник, следующая большая уборка запланирована на 8 октября.

Как отметили в управлении энергетики и ЖКХ, завершился пуск теплоносителя в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы. Подача тепла проходила в плановом режиме в соответствии с графиком.

Еще одна тема, прозвучавшая на совещании — соблюдение Правил благоустройства. Контрольно-аналитическим управлением за прошедшую неделю составлено 39 протоколов за ведение несанкционированной торговли, в административную комиссию направлено 79 актов в части парковки транспортных средств на зеленых зонах.

По информации управления образования и молодежной политики администрации, в рязанских школах продолжают предпринимать дополнительные меры по усилению безопасности. В частности, в учреждениях закрыты сквозные проходы. Ограничено пребывание посторонних людей в образовательных организациях.