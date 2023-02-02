Четверг, 2 февраля, 2023
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Мэр Парахин предупредил орловцев о вырубке деревьев

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Фото: vk.com/parakhin_yuri

Глава администрации Орла Юрий Парахин прошелся по улице Ленина, после чего поделился планами по масштабам весенней уборки, сообщил «ОрелТаймс».

По его словам, в городе необходимо облагородить деревья.

«В одни требуется лишь вдохнуть новую жизнь, подняв крону, другие же — аварийные, сухие, больные и нарушающие СНиП, мы продолжим сносить», — пояснил Парахин.

Чиновник пообещал высаживать молодые растения, подыскав для них более удачные места. Эта информация возмутила некоторых орловцев. По их словам, новым деревьям потребуется минимум 30 лет, чтобы дорасти до размера уничтоженных.

«Именно поэтому мы с коллегами всегда говорим о том, что все объекты благоустройства нужно проходить НОГАМИ, а не смотреть по Яндекс.Картам!», – сказал мэр.

Парахин добавил, что в Орле сносят только больные, сухостойные и нарушающие СНиПы деревья.

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