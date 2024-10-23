Мэр Моршанска уволился после слов о смысле гибели участника СВО

Глава администрации Моршанска Тамбовской области Алексей Банников ушел в отставку по собственному желанию после высказывания о гибели участника спецоперации, сообщил « МК ».

По данным «Коммерсанта», причиной ухода с поста стал скандал, разгоревшийся после встречи чиновника с родственниками погибшего военного. Как пишет газета, Банников сказал сестре покойного, что ее брат отдал жизнь за то, чтобы город стал лучше.

«Чтобы наш город благоустраивался, были спортплощадки, чтоб мост у нас наконец-то отремонтировали», – приводятся его слова.

Увольнение мэра стало следствием жесткой позиции губернатора Максима Егорова, которому стыдно за слова чиновника, добавил «Ъ».

Сам Банников полагал, что кампанию против него инициировали ЦИПСО.