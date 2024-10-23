Мэр Моршанска уволился после слов о смысле гибели участника СВО

Глава администрации Моршанска Тамбовской области Алексей Банников ушел в отставку по собственному желанию после высказывания о гибели участника спецоперации, сообщил «МК».
По данным «Коммерсанта», причиной ухода с поста стал скандал, разгоревшийся после встречи чиновника с родственниками погибшего военного. Как пишет газета, Банников сказал сестре покойного, что ее брат отдал жизнь за то, чтобы город стал лучше.
Увольнение мэра стало следствием жесткой позиции губернатора Максима Егорова, которому стыдно за слова чиновника, добавил «Ъ».
Сам Банников полагал, что кампанию против него инициировали ЦИПСО.