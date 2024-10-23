Среда, 23 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Мэр Моршанска уволился после слов о смысле гибели участника СВО

Дата публикации

powder

Глава администрации Моршанска Тамбовской области Алексей Банников ушел в отставку  по собственному желанию после высказывания о гибели участника спецоперации, сообщил «МК».

По данным «Коммерсанта», причиной ухода с поста стал скандал, разгоревшийся после встречи чиновника с родственниками погибшего военного. Как пишет газета, Банников сказал сестре покойного, что ее брат отдал жизнь за то, чтобы город стал лучше.

«Чтобы наш город благоустраивался, были спортплощадки, чтоб мост у нас наконец-то отремонтировали», – приводятся его слова.

Увольнение мэра стало следствием жесткой позиции губернатора Максима Егорова, которому стыдно за слова чиновника, добавил «Ъ».

Сам Банников полагал, что  кампанию против него инициировали ЦИПСО.

Новости рубрики
Новости мира

В Челябинске цыгана приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за угрозы учителю

Не выходить из места постоянного проживания с 23 до 6 часов, не переезжать, не посещать детские учреждения Челябинска
Новости мира

Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра — РИА Новости

Не прекращается эта проклятая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы… Гуай, я всю ночь не мог спать.
Новости мира

В Одессе уничтожены пусковые установки американского ЗРК MIM-23 Hawk

Об этом пишет телеграм-канал «Донбасский партизан».
Новости мира

Дочь Успенской: мама поместила меня в клинику, где меня изнасиловал медбрат

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила в эфире НТВ, что подверглась насилию во...