Мэр Касимова прокомментировал крупный пожар в городе, случившийся 18 мая

— Сегодня в 19.24 поступил сигнал о возгорании в мкр.Затон. Выехали на место происшествия, оказалось, что горит дом расселенный по программе переселения и хозяйственные постройки, — написал Бахилов ВКонтакте. — На тушении пожара работали четыре единицы техники и 12 пожарных, никто не пострадал.

Поговорил с жителями соседних домов, обсудили проблемы подобных строений и меры по предотвращению аналогичных ситуаций. В ближайшее время проведем ревизию неиспользуемых строений и определим их судьбу.

Завтра сотрудники администрации выйдут на место пожара для встречи с жителями соседних домов и осмотра территории.