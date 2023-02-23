Мэр Елена Сорокина 23 февраля поблагодарила защитников Отечества

Глава администрации Рязани Елена Сорокина в День защитника Отечества выразила глубокую благодарность военнослужащим, а также всем, кто стоит на страже безопасности государства, общества и своей семьи.

Елена Сорокина: «Служба в армии всегда была делом чести, а воины – примером отваги, самоотверженности и мужества. Глубокая благодарность всем, кто защищает нашу Родину! На ваших плечах выполнение боевых задач, повседневная служба в далеких частях и гарнизонах. Вооружённые силы России являются надежнейшей опорой государства и народа.

Низкий поклон тем, кто, сказав «я давал присягу», пополнил ряды Вооруженных сил во время Специальной военной операции. Благодаря нашим военным, добровольцам, мобилизованным, мы можем спокойно жить и работать, растить детей, радоваться мирному небу»

Елена Сорокина пожелала защитникам здоровья, успехов, верных друзей рядом и надёжной поддержки в семье.