Среда, 9 октября, 2024

Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции

Автор: Валерия Мединская

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В среду, 9 октября, в Рязани после реконструкции торжественно открыли Нижний городской парк. Глава администрации города Виталий Артёмов рассказал о том, что удалось сделать в ходе реализации проекта.

В Нижнем городском парке подняли и выровняли рельеф, сделав общественное место доступным для маломобильных рязанцев. Теперь парк разделен переходом через овраг на две части. Со стороны улицы Ленина благоустроена классическая зелёная зона с дорожками, парковыми диванами и газонами. Со стороны улицы Садовой появилась площадка для проведения массовых мероприятий с амфитеатром. Также там установили спортивное оборудование, скоро установят детскую площадку.

Благоустроенный парк войдёт в Большой пешеходный маршрут Рязани, который создаётся по инициативе главы региона Павла Малкова:

— Теперь мы можем воплотить нашу большую задумку – соединить Верхний парк с Нижним, соединить их с Лыбедью в рамках реализации Большого пешеходного маршрута. Благоустройство парка продолжится и хочется верить, что рязанцы будут беречь нашу «рязанскую жемчужину», что мы вместе будем поддерживать порядок, – отметил Виталий Артёмов.

Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции
Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции
Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции
Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции
Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции
Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции
Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции
Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции
Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции

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