Мэр Артёмов рассказал, как изменился Нижний городской парк после реконструкции

В среду, 9 октября, в Рязани после реконструкции торжественно открыли Нижний городской парк. Глава администрации города Виталий Артёмов рассказал о том, что удалось сделать в ходе реализации проекта.

В Нижнем городском парке подняли и выровняли рельеф, сделав общественное место доступным для маломобильных рязанцев. Теперь парк разделен переходом через овраг на две части. Со стороны улицы Ленина благоустроена классическая зелёная зона с дорожками, парковыми диванами и газонами. Со стороны улицы Садовой появилась площадка для проведения массовых мероприятий с амфитеатром. Также там установили спортивное оборудование, скоро установят детскую площадку.

Благоустроенный парк войдёт в Большой пешеходный маршрут Рязани, который создаётся по инициативе главы региона Павла Малкова: