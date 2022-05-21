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Суббота, 21 мая, 2022

Мясников предупредил о риске заражения оспой обезьян

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Мясников предупредил о риске заражения оспой обезьян

Врач Александр Мясников заявил в своем телеграм-канале о возможности заражения оспой обезьян.

По его словам, такие шансы маловероятны, однако они сохраняются при контакте с больными.

«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время, на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов», — уточнил Мясников.

Доктор объяснил, что человеческая оспа значительно менее заразна, чем оспа обезьян. Смертность у людей составляет около десяти процентов. К основным симптомам заражения он отнес сыпь, температура, увеличение лимфоузлов, озноб, слабость, боль в мышцах.

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