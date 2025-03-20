Митрополиту Марку поручено временное управление Касимовской епархией

Митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку поручено временное управление Касимовской епархией. Об этом сообщает Рязанская епархия.

В Москве 20 марта 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. На заседании приняли решение поручить митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку временное управление Касимовской епархией.

Епископа Касимовского и Сасовского Василия освободили от управления Касимовской епархией. Местом пребывания Преосвященному епископу Василию был определен Иоанно-Богословский монастырь, под архипастырским наблюдением митрополита Марка.