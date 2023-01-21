Суббота, 21 января, 2023
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Митрополит Марк совершил литургию в соборе Вознесения Господня в Касимове

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20 января, на следующий день после праздника Богоявления, в Церкви установлено празднование Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В кафедральном соборе Вознесения Господня Касимова эту дату встретили на Божественной литургии, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Касимовского и Сасовского Василия. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

По окончании литургии митрополит Марк обратился к верующим с наставлением, посвященным Иоанну Предтече.

Владыка Марк, завершив наставление, обратился ко всем собравшимся и отметил перемены в облике храма, который продолжает украшаться росписями. Владыка Василий сердечно поблагодарил главу митрополии за слова наставления и радость совместной молитвы, за богослужение, совершенное в кафедральном соборе Касимова.

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