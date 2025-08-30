Суббота, 30 августа, 2025
Митрополит Марк рассказал, как завоевать родительский авторитет и что делать с найденными деньгами

Анастасия Мериакри
Митрополит Марк, скриншот видео

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире программы «Образ» на радио «Логосъ-Рязань» 29 августа рассказал о родительском авторитете. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Один из слушателей поинтересовался, как завоевать родительский авторитет. Владыка напомнил, в первую очередь надо говорить не об авторитете, а о родительской ответственности. По мере взросления ребенок, сначала безусловно восхищавшийся родителями, начинает замечать недостатки, нехорошие поступки. Все это запечатлевается в душах детей, ведь они всему учатся изначально у родителей. Поэтому главное – не становиться соблазном для детей, подавать им добрый и хороший пример, и тогда уже можно говорить о родительском авторитете.

Радиослушателей также интересовало, что делать с найденными деньгами. Архипастырь напомнил, что их можно отдать нуждающимся, помочь, например, соседям, немощным людям или многодетным семьям, можно также оставить пожертвование на храм, или на нужды СВО, или на любые другие благие цели.

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.

В лесу в Рязанской области пропал 81-летний Виктор Еськов

Мужчина ушел в лес 29 августа и не вернулся. В день пропажи был одет в камуфляжные штаны, синюю с белым куртку и черные сапоги.
Лестница, ведущая с улицы Свободы на Лыбедский бульвар, находится в аварийном состоянии, проход закрыт

Проход на лестницу закрыли для избежания несчастных случаев, так как лестница находится в аварийном состоянии и проходить по ней небезопасно.
«Дискотека Авария» выступила в Рязани на концерте, посвящённому Дню города

Группа исполнила свои известные песни «Арам-зам-зам», «Х.Х.Х.И.Р.Н.Р.», «Диско суперстар», «Влечение», «Опа!» и многие другие.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города

Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы съели 6300 порций стометрового пирога в День города

Пирог готовили трое суток, в качестве начинки использовали печеные яблоки, тыкву, малину, голубику, ежевику.
Автомобиль и две хозпостройки сгорели в Рязанской области за сутки

В Рязани 28 августа примерно в 20:00 загорелся легковой автомобиль на улице Полетаева. На вызов выехали 5 человек и 2 единицы техники.
В Дядькове задержали рецидивиста, подозреваемого в краже бензотриммера и бензогенератора

По версии следствия, рязанец, предположив, что в сарае могут храниться ценные инструменты, забрался в него ночью с ломиком, но заметил ключ и открыл им дверь.
Две пары молодожёнов заключили брак на фестивале КВН «Поющий косопуз 2025»

Церемония бракосочетания прошла сразу после выступления специального гостя фестиваля КВН — команды «Уездный город». И это не случайно, именно юмор однажды свел судьбы молодоженов.