Митрополит Марк рассказал, как завоевать родительский авторитет и что делать с найденными деньгами

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире программы «Образ» на радио «Логосъ-Рязань» 29 августа рассказал о родительском авторитете. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Один из слушателей поинтересовался, как завоевать родительский авторитет. Владыка напомнил, в первую очередь надо говорить не об авторитете, а о родительской ответственности. По мере взросления ребенок, сначала безусловно восхищавшийся родителями, начинает замечать недостатки, нехорошие поступки. Все это запечатлевается в душах детей, ведь они всему учатся изначально у родителей. Поэтому главное – не становиться соблазном для детей, подавать им добрый и хороший пример, и тогда уже можно говорить о родительском авторитете.

Радиослушателей также интересовало, что делать с найденными деньгами. Архипастырь напомнил, что их можно отдать нуждающимся, помочь, например, соседям, немощным людям или многодетным семьям, можно также оставить пожертвование на храм, или на нужды СВО, или на любые другие благие цели.