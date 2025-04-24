Митрополит Марк посетил новый семейный центр в Рязани

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк и заместитель председателя регионального правительства Наталья Суворова 23 апреля посетили недавно открывшийся семейный центр в Рязани. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Владыка поздравил с праздником Пасхи сотрудников и подопечных учреждения и ознакомился с его деятельностью. «Мой семейный центр» – многофункциональная единая структура, представляющая собой современное пространство для комплексной помощи семье в «одном окне»: это семейные кураторы, и семейные сервисы и оформление финансовых мер поддержки от обучения до трудоустройства, юридическая помощь, социальный контракт – помощь в открытии своего дела и в развитии личного подсобного хозяйства.

Всего в настоящее время в Рязанской области открыты 12 многофункциональных семейных центров, работает мобильный офис. В прошлом году помощь получили порядка 60 тысяч рязанцев.

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«Мой семейный центр» находится по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д.1. Телефоны: 8 (4912) 514-044, 8 (4912) 513-670.