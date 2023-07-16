Митрополит Марк освятил крест Васильевского храма в Дашково-Песочне

Митрополит Марк освятил крест главного купола строящегося в Дашково-Песочне храма в честь святителя Василия Рязанского, сообщает сайт Рязанской епархии.
Освящение креста состоялось в субботу, 15 июля, в преддверии празднования памяти святителя. По окончании чина освящения участники молитвы смогли приложиться к кресту.
Марк пожелал, чтобы крест пробуждал мысли о покаянии, стал символом для заблудших.
Скоро крест поднимут на высоту 50 метров, установят на куполе храма. До этого момента к нему могут приложиться верующие рязанцы.