Митрополит Марк освятил крест Васильевского храма в Дашково-Песочне

Телеведущий Николай Дроздов рассказал телеграм-каналу SHOT о состоянии своего здоровья. По его словам, врачи диагностировали у него катаракту и глаукому. Собеседник издания признался, что ему некомфортно видеть лишь одним глазом. «Делаю процедуры на глаза. Пока что еще вот одним не очень четко вижу. Вот с этим как раз идет...