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Митрополит Марк освятил крест Васильевского храма в Дашково-Песочне

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Митрополит Марк освятил крест главного купола строящегося в Дашково-Песочне храма в честь святителя Василия Рязанского, сообщает сайт Рязанской епархии.

Освящение креста состоялось в субботу, 15 июля, в преддверии празднования памяти святителя. По окончании чина освящения участники молитвы смогли приложиться к кресту.

Марк пожелал, чтобы крест пробуждал мысли о покаянии, стал символом для заблудших.

Скоро крест поднимут на высоту 50 метров, установят на куполе храма. До этого момента к нему могут приложиться верующие рязанцы.

Митрополит Марк освятил крест Васильевского храма в Дашково-Песочне
Митрополит Марк освятил крест Васильевского храма в Дашково-Песочне
Митрополит Марк освятил крест Васильевского храма в Дашково-Песочне
Митрополит Марк освятил крест Васильевского храма в Дашково-Песочне

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