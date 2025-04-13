Митрополит Марк освятил колокола храма святителя Василия Рязанского

Митрополит Марк 12 апреля освятил колокола храма святителя Василия Рязанского в Новоселках. Об этом сообщает Рязанская епархия.

История сельской церкви насчитывает около двух десятилетий. Начало ей было положено чудесным образом, когда у будущих благотворителей, четы Крюковых, свершилось исцеление супруги от серьезной болезни. Тогда ими был дан обет построить в поселке храм, и от этого благого намерения семья не отступила. Продав имущество, они организовали сбор среди односельчан, и дело пошло. Освящение храма состоялось 5 сентября 2015 года, и с тех пор в Новоселках начала устраиваться полноценная приходская жизнь.

Митрополит Марк выразил сердечную благодарность строителям храма, Анатолию и Тамаре, призвал благословение на настоятеля храма протоиерея Михаила Рябова. Владыка напомнил собравшимся, что колокол – это внешний голос Церкви, и выразил надежду, что колокольный звон, призывающий к молитве, разбудит веру в сердцах жителей поселка и всей округи, воскресит людей к духовной жизни.

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Архипастырь отметил символичность свершившегося освящения колоколов именно в праздник воскрешения праведного Лазаря и выразил надежду, что звук колоколов отзовется в сердцах людей, оживит их, так что многие наполнят Божий храм и будут славить Господа и Его великие дела.