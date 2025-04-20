Воскресенье, 20 апреля, 2025
20.1 C
Рязань
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Фото: ryazeparh.ru
Религия

Митрополит Марк обратился к рязанцам в день Воскресения Христова

Анастасия Мериакри

Пасхальное послание митрополита Марка публикует Рязанская епархия. Владыка поздравил всех рязанцев со светлым и радостным праздником Воскресения Христова.

Мы называем Пасху торжеством света и радости, и каждый из этих эпитетов заключает в себе глубокий смысл. По Воскресении нашего Спасителя об этом величайшем событии земной истории возвестил женам-мироносицам, пришедшим ко Гробу Христа, светоносный ангел. И для всего человечества из гробной пещеры воссиял неизреченный свет Христова воскресения, наполнив им все мироздание.

Еще до страданий Господь предупреждал учеников о Своем отшествии на Небо и о той радости, которую уже никто не сможет у них отнять. И действительно, как свидетельствует Евангелие, сердца учеников постепенно наполнялись радостью Воскресения, изгонявшей оттуда страх и ужас предшествующих дней.

«Эта ликующая и всеобъемлющая радость преисполнила души учеников, награждая их дерзновенной верой во Христа. Апостолов ждало впереди служение, полное опасностей и испытаний. И на протяжении всего этого тяжелого пути, который оканчивался мученической кончиной, эта радость никогда их не оставляла, поддерживала и освещала даже самые темные и сложные минуты жизни», — отметил митрополит Марк.

Реклама

Митрополит уверен, что всем верующим во Христа, эта пасхальная радость помогает пережить испытания, не поддаваться малодушию и сомнениям.

«Откроем же свои сердца радости светлого Христова Воскресения, и пусть она направляет и укрепляет каждого из нас на жизненном пути!», — призывает владыка.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.