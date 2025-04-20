Митрополит Марк обратился к рязанцам в день Воскресения Христова

Пасхальное послание митрополита Марка публикует Рязанская епархия. Владыка поздравил всех рязанцев со светлым и радостным праздником Воскресения Христова.
Мы называем Пасху торжеством света и радости, и каждый из этих эпитетов заключает в себе глубокий смысл. По Воскресении нашего Спасителя об этом величайшем событии земной истории возвестил женам-мироносицам, пришедшим ко Гробу Христа, светоносный ангел. И для всего человечества из гробной пещеры воссиял неизреченный свет Христова воскресения, наполнив им все мироздание.
Еще до страданий Господь предупреждал учеников о Своем отшествии на Небо и о той радости, которую уже никто не сможет у них отнять. И действительно, как свидетельствует Евангелие, сердца учеников постепенно наполнялись радостью Воскресения, изгонявшей оттуда страх и ужас предшествующих дней.
Митрополит уверен, что всем верующим во Христа, эта пасхальная радость помогает пережить испытания, не поддаваться малодушию и сомнениям.