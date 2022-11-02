Митинг по случаю годовщины Октябрьской революции рязанские коммунисты проведут 6 ноября

В Рязани коммунисты проведут 6 ноября митинг, посвящённый 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает сайт регионального отделения КПРФ.

Участники собираются с 11 часов на площадке перед памятником Советско-Польскому братству по оружию в посёлке Приокский. Сам митинг начнётся в 12 часов.

Традиционно коммунисты Рязани проводили мероприятие 7 ноября у памятника Ленину на одноимённой площади. Некоторое время назад для шествия перекрывали Первомайский проспект.

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