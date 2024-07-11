«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2

9 июля все абоненты сотовой связи, сами того не понимая, отпраздновали очень значимое событие: 147 лет прошло с момента, когда Александр Белл, создатель телефона, открыл первую телефонную компанию. В честь этого Tele2 пригласила представителей прессы и блогеров из Рязани и Калуги, чтобы презентовать обновленный тревел-гид.

Тула – одно из самых популярных туристических направлений для жителей Рязани. Поток в этом направлении составляет 100 тысяч человек. Так что для всех, кто трепетно любит посещать столицу пряников или хочет сделать это впервые, команда Tele2 приготовила расширение своего проекта «Тревел-гид» – иммерсивную экскурсию «Мистическая Тула» на территории Кремля.

Делимся инсайтом, как это было во время пресс-тура.

Началось всё с утреннего кофе и презентации о достижениях Tele2 за последний год, а также планах на будущее. Стоит отметить, что компания не только планомерно расширяет географию предоставления своих услуг, но и неустанно повышает их качество на уже существующих точках, и в этом мы убедились во время экскурсии.

Стартует она у стен Успенского кафедрального собора, а продолжается уже на территорииДома Лугининых, который рисовал сам Жуковский и где по поверьям дух дворянской дочери бродит по коридорам ночами и воет, вспоминая трагическую историю своей любви. И кто знает, быть может, вам удастся ее увидеть? Только держите телефон заряженным, чтобы вы смогли погрузиться в другую реальность.

У стен же Тульского кремля ожидает рассказ о временах, когда в ней находились тюрьма и пыточная, о доносящихся оттуда криках и историях заточённых там врагов и должников. Радует, однако, что перебои с интернетом пыткой не становятся, посколькуTele2 добилась стабильно высокого качества подключения даже на такой загруженной территории, как Кремлевский сад – скорость передачи данных составляет от 100 до 170 Мбит/с. А это очень важно для рязанцев, ведь ежемесячно мы потребляем порядка 17 Гб в месяц.

И это всё только верхушка айсберга. «Мистическая Тула» поведает о страшных пожарах, голосах, которые слышат туляки, и тайнах строительства подземного перехода. Говоря об этом, ступайте здесь осторожно. Ведь если навести телефон не туда, можно увидеть ещё больше мистического и пугающего…

Но Tele2 не плодит мифы, а развеивает их. И заботится о том, чтобы вы всегда оставались на связи!

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280

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