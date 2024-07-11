Четверг, 11 июля, 2024

«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2

Автор: Кристина Аманн

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9 июля все абоненты сотовой связи, сами того не понимая, отпраздновали очень значимое событие: 147 лет прошло с момента, когда Александр Белл, создатель телефона, открыл первую телефонную компанию. В честь этого Tele2 пригласила представителей прессы и блогеров из Рязани и Калуги, чтобы презентовать обновленный тревел-гид.

Тула – одно из самых популярных туристических направлений для жителей Рязани. Поток в этом направлении составляет 100 тысяч человек. Так что для всех, кто трепетно любит посещать столицу пряников или хочет сделать это впервые, команда Tele2 приготовила расширение своего проекта «Тревел-гид» – иммерсивную экскурсию «Мистическая Тула» на территории Кремля.

Делимся инсайтом, как это было во время пресс-тура.

Началось всё с утреннего кофе и презентации о достижениях Tele2 за последний год, а также планах на будущее. Стоит отметить, что компания не только планомерно расширяет географию предоставления своих услуг, но и неустанно повышает их качество на уже существующих точках, и в этом мы убедились во время экскурсии.

Стартует она у стен Успенского кафедрального собора, а продолжается уже на территорииДома Лугининых, который рисовал сам Жуковский и где по поверьям дух дворянской дочери бродит по коридорам ночами и воет, вспоминая трагическую историю своей любви. И кто знает, быть может, вам удастся ее увидеть? Только держите телефон заряженным, чтобы вы смогли погрузиться в другую реальность.

У стен же Тульского кремля ожидает рассказ о временах, когда в ней находились тюрьма и пыточная, о доносящихся оттуда криках и историях заточённых там врагов и должников. Радует, однако, что перебои с интернетом пыткой не становятся, посколькуTele2 добилась стабильно высокого качества подключения даже на такой загруженной территории, как Кремлевский сад – скорость передачи данных составляет от 100 до 170 Мбит/с. А это очень важно для рязанцев, ведь ежемесячно мы потребляем порядка 17 Гб в месяц.

И это всё только верхушка айсберга. «Мистическая Тула» поведает о страшных пожарах, голосах, которые слышат туляки, и тайнах строительства подземного перехода. Говоря об этом, ступайте здесь осторожно. Ведь если навести телефон не туда, можно увидеть ещё больше мистического и пугающего…

Но Tele2 не плодит мифы, а развеивает их. И заботится о том, чтобы вы всегда оставались на связи!

«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2
«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2
«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2
«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2
«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2
«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2
«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280

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