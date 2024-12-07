Модель и «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова рассказала РЕН ТВ об агрессивном таксисте, который напал на неё в Санкт-Петербурге.

Девушка сообщила, что 5 декабря вызвала такси эконом-класса. Водитель сразу показался девушке агрессивным. Когда пассажирка попросила подвезти её к нужному дому, таксист нахамил. Модель пригрозила, что напишет отрицательный отзыв.

После этого мужчина выбежал за Анной из салона, схватил её, начал распускать руки. Линникова вызвала полицию. Правоохранители прибыли быстро, но времени писать заявление не было, девушка спешила на работу.

Модель уточнила, что напавшему на нее мужчине неславянской внешности было на вид около 45–50 лет.

В компании-агрегаторе обещали вернуть пассажирке деньги за поездку.