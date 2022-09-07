Среда, 7 сентября, 2022
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Мишустин обещал поддержать благоустройство парка в центре Рязани

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Павлом Малковым обещал поддержать благоустройство нижнего городского сада в историческом центре Рязани.

Малков рассказал, что в городе «катастрофически не хватает современных благоустроенных общественных пространств». Ситуация, по его словам, начинает меняться. В этом году на цели благоустройства в регионе направлено около 600 миллионов рублей, из них 400 миллионов — это федеральная поддержка. В том числе планируется комплексное развитие территорий Рязани, создание здесь большого пешеходного маршрута протяженностью почти 14 километров.

«И один из важных объектов, который нам предстоит благоустроить, — это нижний городской сад Рязани. Это самый центр города. В этом парке сейчас располагается филармония, художественный музей, центр народного творчества. И при этом все это в абсолютно запущенном состоянии», — отметил врио губернатора.

Он обратился к Мишустину за помощью в реализации проекта и попросил дополнительное финансирование на приведение в порядок объекта.

«Конечно, поддержим. Тем более это, как вы говорите, находится в исторической части Рязани и окружено объектами культуры. Без сомнения, нужно это делать. Вы сами сказали — и я это не понаслышке знаю практически от всех руководителей регионов, от людей, с которыми встречаюсь, — что такие изменения облика исторических мест, поселений, мест, которые дороги нашим людям, имеют большое значение», — сказал Мишустин.

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