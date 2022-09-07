Мишустин обещал поддержать благоустройство парка в центре Рязани

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Павлом Малковым обещал поддержать благоустройство нижнего городского сада в историческом центре Рязани.

Малков рассказал, что в городе «катастрофически не хватает современных благоустроенных общественных пространств». Ситуация, по его словам, начинает меняться. В этом году на цели благоустройства в регионе направлено около 600 миллионов рублей, из них 400 миллионов — это федеральная поддержка. В том числе планируется комплексное развитие территорий Рязани, создание здесь большого пешеходного маршрута протяженностью почти 14 километров.

«И один из важных объектов, который нам предстоит благоустроить, — это нижний городской сад Рязани. Это самый центр города. В этом парке сейчас располагается филармония, художественный музей, центр народного творчества. И при этом все это в абсолютно запущенном состоянии», — отметил врио губернатора.

Он обратился к Мишустину за помощью в реализации проекта и попросил дополнительное финансирование на приведение в порядок объекта.