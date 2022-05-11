8.5 C
Рязань
Среда, 11 мая, 2022

Мишустин назначил новым руководителем Росстата Сергея Галкина

spot_img
На главнуюНовости мира

Мишустин назначил новым руководителем Росстата Сергея Галкина

Александр Ильин
Фото: t.me/government_rus

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росстата Сергея Галкина, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

- Реклама -

Сергей Галкин ранее работал в Министерстве экономического развития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций. С ноября 2018 года занимал должность замминистра, курировал вопросы региональной политики и развития.

Возглавлявший Росстат Павел Малков 10 мая указом Путина был назначен врио губернатора Рязанской области вместо Николая Любимова.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru