Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росстата Сергея Галкина, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

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Сергей Галкин ранее работал в Министерстве экономического развития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций. С ноября 2018 года занимал должность замминистра, курировал вопросы региональной политики и развития.

Возглавлявший Росстат Павел Малков 10 мая указом Путина был назначен врио губернатора Рязанской области вместо Николая Любимова.