Суббота, 20 апреля, 2024

Миронов уверен, что США примет закон о поддержке Украины, но Зеленского это не спасет

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Палата представителей Конгресса США, скорее всего, примет скандальный законопроект по поддержке Украины, но в усеченном виде, считает лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. «Киевский режим эти деньги не спасут, потому что помогать в первую очередь американцы планируют своему военно-промышленному комплексу», – отметил политик.

Комментируя намеченное на субботу голосование, российский парламентарий напомнил, что из 60 с лишним миллиардов долларов непосредственно в виде экономической помощи Украине планируется выделить менее 10 миллиардов, причем в кредит, а на новое оружие потратят 13,8 миллиарда. Еще 23,3 миллиарда останется в США для «восполнения собственных запасов» вооружения и техники. Остальные средства так или иначе тоже вернутся в США.

«Разумеется, никто в Вашингтоне не планирует победоносно завершать конфликт с Россией – там понимают, что это невозможно. Задача в том, чтобы максимально затянуть войну и под этим предлогом утилизировать через бандеровцев старую технику и закупить себе новую. Это вполне укладывается в логику Пентагона, ЦРУ и самого Байдена о том, что война на Украине – это выгодная для США инвестиция, – объясняет Сергей Миронов. – Выгоду от этого получает военно-промышленный комплекс США. Именно он пролоббировал такой вариант помощи сначала через демократов, а теперь и через спикера-республиканца Майка Джонсона. Вся шумная полемика вокруг законопроекта – не более чем элемент политической борьбы в преддверии выборов и дележка большого американского пирога. Нет никаких сомнений, что Конгресс так или иначе его поделит».

Политик отметил, что на содержание киевского режима требуется гораздо больше средств, чем готовы выделить законодатели США, а потому его падение неизбежно. 

«Коррумпированная хунта Зеленского теряет остатки доверия как внутри страны, так и за ее пределами. Никто просто так деньги уже не дает. Давать готовы только на войну с Россией, но не в ущерб себе. Украина окончательно превратилась в государство-наемника и террориста. Но даже в этом смысле оно банкрот и не может эффективно отрабатывать вложения. Потому что во главе него стоят воры и подонки, а противостоит им Великая Россия. Ни с первым, ни со вторым США ничего сделать не могут. Из Украины им придется бежать так же, как из Афганистана», – уверен Сергей Миронов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Сасове пресечена незаконная постановка на учёт мигрантов

Новости Рязани
38-летний житель города Сасово помог 8 гражданам одной из стран Средней Азии в возрасте от 26 до 40 лет зарегистрироваться по месту своего проживания

Уровень Оки в районе Касимова не меняется второй день подряд

Новости Рязани
По данным Рязанского Гидрометцентра за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 34 см и составляет 390 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Новости мира
Ночью возмущение магнитного поля пошло на спад. Тем не менее, в регионах России фиксировались сильные полярные сияния. В том числе и в Рязани.

ПСО «ЛизаАлерт» Рязанской области празднует 12-летие

Новости Рязани
За это время отряд получил 2321 заявки на поиск пропавших людей. Найдены живыми из них — 1664. Найдены погибшими — 273. Родные найдены у 53 людей.

Сотрудники МЧС усиливают профилактическую работу в частном жилом секторе

Новости Рязани
С 1 апреля инспекторы совершили более 2000 подомовых обходов, проинструктировали более 3000 человек