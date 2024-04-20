Миронов уверен, что США примет закон о поддержке Украины, но Зеленского это не спасет

Палата представителей Конгресса США, скорее всего, примет скандальный законопроект по поддержке Украины, но в усеченном виде, считает лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. «Киевский режим эти деньги не спасут, потому что помогать в первую очередь американцы планируют своему военно-промышленному комплексу», – отметил политик.

Комментируя намеченное на субботу голосование, российский парламентарий напомнил, что из 60 с лишним миллиардов долларов непосредственно в виде экономической помощи Украине планируется выделить менее 10 миллиардов, причем в кредит, а на новое оружие потратят 13,8 миллиарда. Еще 23,3 миллиарда останется в США для «восполнения собственных запасов» вооружения и техники. Остальные средства так или иначе тоже вернутся в США.

«Разумеется, никто в Вашингтоне не планирует победоносно завершать конфликт с Россией – там понимают, что это невозможно. Задача в том, чтобы максимально затянуть войну и под этим предлогом утилизировать через бандеровцев старую технику и закупить себе новую. Это вполне укладывается в логику Пентагона, ЦРУ и самого Байдена о том, что война на Украине – это выгодная для США инвестиция, – объясняет Сергей Миронов. – Выгоду от этого получает военно-промышленный комплекс США. Именно он пролоббировал такой вариант помощи сначала через демократов, а теперь и через спикера-республиканца Майка Джонсона. Вся шумная полемика вокруг законопроекта – не более чем элемент политической борьбы в преддверии выборов и дележка большого американского пирога. Нет никаких сомнений, что Конгресс так или иначе его поделит».

Политик отметил, что на содержание киевского режима требуется гораздо больше средств, чем готовы выделить законодатели США, а потому его падение неизбежно.

«Коррумпированная хунта Зеленского теряет остатки доверия как внутри страны, так и за ее пределами. Никто просто так деньги уже не дает. Давать готовы только на войну с Россией, но не в ущерб себе. Украина окончательно превратилась в государство-наемника и террориста. Но даже в этом смысле оно банкрот и не может эффективно отрабатывать вложения. Потому что во главе него стоят воры и подонки, а противостоит им Великая Россия. Ни с первым, ни со вторым США ничего сделать не могут. Из Украины им придется бежать так же, как из Афганистана», – уверен Сергей Миронов.