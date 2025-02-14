Пятница, 14 февраля, 2025
-6.8 C
Рязань
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru
Общество

Миронов: СРЗП не поддержит законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах

Алексей Самохин

Введение невозвратных тарифов ограничит права потребителей и не приведет к снижению цен – скорее возвратные тарифы подорожают. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. 

Правительственный законопроект, позволяющий устанавливать невозвратные тарифы в отелях, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении уже в марте. 

«Это лоббистская инициатива, разработанная Минэкономики исключительно в интересах отельеров, – говорит Сергей Миронов. – Тех не устраивает, что граждане слишком «переборчивы» в выборе гостиниц. Могут забронировать сразу несколько, потом отказаться. А почему бы и нет? Стоимость размещения в последние годы выросла в полтора-два раза, и люди вправе искать лучшее соотношение цены и качества. Как вправе и отказаться от брони, если их что-то не устроит по приезде. Введение невозвратных тарифов ограничивает права потребителей, вдобавок приведет к очередному повышению цен». 

Реклама

Против законопроекта выступали общественные объединения туристов, потребителей и Роспотребнадзор. При этом авторы и сторонники инициативы считают, что отдых станет доступнее. 

«Нас уверяют, что гостиницы снизят цены на невозвратных тарифах. Скорее повысят на возвратных! – считает глава СРЗП. – Так в свое время поступили авиакомпании – невозвратные тарифы продавали по прежним расценкам, зато возвратные подорожали. И отельеры могут провернуть этот нехитрый трюк. В этой инициативе мы видим все то же стремление не поддержать внутренний туризм, а дать на нем заработать. По тому же принципу правительство вводило курортный сбор, турналог, против которых выступала «Справедливая Россия – За правду». Законопроект о невозвратных тарифах мы также не поддержим».

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.