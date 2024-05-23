Четверг, 23 мая, 2024

Миронов призвал предотвратить подорожание авиабилетов на дальневосточные рейсы  

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», глава думской фракции СРЗП Сергей Миронов призвал Правительство РФ и Минтранс пересмотреть планы Росавиации по отмене льготных тарифов на аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Парламентарий указывает на то, что этот шаг спровоцирует подорожание авиаперелетов и сокращение рейсов в данном регионе. 

«В апреле профсоюз диспетчеров пожаловался Президенту страны на низкие зарплаты и увольнения специалистов. Для исправления ситуации, в частности, предлагалось субсидировать из бюджета льготы по дальневосточным тарифам. В Росавиации решили льготы вовсе отменить. Такая вот фигура высшего бюрократического «пилотажа». Поможет ли это диспетчерам – вопрос. А вот авиаперевозчики наверняка компенсируют затраты за счет пассажиров – летать станут реже и за большие деньги», – подчеркнул политик. 

Лидер социалистов обратил внимание, что по итогам 2023 года подконтрольная Росавиации Госкорпорация по организации воздушного движения заработала прибыль в 7,9 млрд рублей и при этом получила втрое меньше господдержки. 

«Только я бы не спешил трубить фанфары. Во-первых, непонятно, что же тогда мешает достойно оплачивать труд диспетчеров. Во-вторых, прибыль достигнута за счет повышения сборов на 76%. Теперь хотят поднять ставки для Дальнего Востока. Но уместна ли в принципе погоня за «безубыточностью» для таких стратегических предприятий, как аэронавигационная служба?» – задается вопросом депутат.

Руководитель фракции напоминает, что транспортная доступность отдаленных регионов страны – вопрос национальной безопасности, имеющий огромное политическое и социальное значение. 

«Его недопустимо рассматривать под углом извлечения прибыли. Пора чиновникам прекращать игры в «эффективных менеджеров» и принимать решения исходя из государственных интересов и нужд населения», – заключил Сергей Миронов.

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