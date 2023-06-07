Среда, 7 июня, 2023
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Миронов призвал правительство поддержать законопроект о едином статусе и льготах для многодетных семей

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Принятие инициатив справедливороссов позволит повысить престиж многодетной семьи и добиться «перелома» в демографической ситуации, заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал Кабмин ускорить реализацию своего поручения об установлении единого статуса многодетной семьи на федеральном уровне. Глава государства отметил, что в регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными.

«Президент абсолютно прав, и Правительство могло бы давно выполнить его поручение, приняв законопроект нашей фракции о едином статусе и льготах для многодетных семей. Он находится на рассмотрении Кабмина уже больше двух лет! – указывает Сергей Миронов. – Мы имеем порочную ситуацию, когда понятие «многодетная семья» отсутствует даже в Семейном кодексе. Регионы сами определяют его на свое усмотрение, как и объем господдержки».

В большинстве регионов многодетной считается семья с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком 18 лет, и это несправедливо, считает Сергей Миронов.

«В нашем законопроекте мы предлагаем определять многодетность по возрасту не старшего, а младшего ребенка. Семья должна считаться многодетной, пока ему не исполнится 16, а если ребенок учится, то 18 лет, – говорит глава СРЗП. – Мы также предлагаем установить на федеральном уровне единый набор льгот, которые должны оплачиваться из федерального бюджета. Это льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, на обучение детей, на проезд в транспорте и многие другие».

Справедливороссы также вносили в ГД и Правительство ряд других профильных инициатив, которыми предлагалось освободить малоимущие многодетные семьи от уплаты НДФЛ и имущественных налогов. А также снизить ставку льготной ипотеки для таких семей до 3%.

«По данным Росстата, число многодетных семей, нуждающихся в жилье, за последние годы увеличилось на 7%. Не говоря о том, что большинство таких семей живут в бедности. Это недопустимо, и в плане социальной политики, и с точки зрения демографии, – подчеркивает Сергей Миронов. – Необходимо кардинально менять отношение государства и общества к многодетности, превращать ее в национальную идею, повышать и обеспеченность, и престиж многодетных семей. Многодетная семья должна быть в почете, должна быть защищена и обласкана государством. Только поощрением многодетности удастся переломить крайне негативную на сегодня демографическую ситуацию. Призываю Правительство и думское большинство поддержать наши профильные инициативы!»

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