Миронов призвал не провоцировать рост цен на автомобили

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил правительству воздержаться от ежегодной индексации ставок утилизационного сбора на легковой транспорт. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В случае реализации предложения к 2030 году утильсбор для моделей с двигателями объёмом от 1 до 2 литров вырастет практически в четыре раза.

«Считается, что это повысит конкурентоспособность отечественного автопрома. Поставщикам иномарок придется поднять цены, и тогда российские производители с учетом бюджетных субсидий окажутся в более выгодных условиях. А что дальше? А дальше АвтоВАЗ и другие наши заводы подтянут стоимость своей продукции к импортной. В итоге получим новый виток подорожания автомобилей, которые и так все больше превращаются из средства передвижения в роскошь. Давно пора понять, что подобный „протекционизм“ за счет кошельков потребителей не стимулирует автопром повышать качество и снижать себестоимость, а лишь усугубляет застарелые проблемы», — заявил Миронов.