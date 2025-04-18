Миронов предложил установить в России справедливый размер пенсий

Решение правительства о переходе к индексации страховых пенсий два раза в год правильное, но недостаточное, так как не сможет кардинально повысить уровень доходов пенсионеров, заявил лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Для этого, по его словам, необходимо установить размер пенсий не ниже размера потребительской корзины.

Ранее в правительстве сообщили, что с 2026 года страховые пенсии будут увеличиваться дважды — с февраля по уровню инфляции за прошлый год, а с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда.

«Как лидер партии, по инициативе которой в 2020 году в Конституцию РФ внесли норму об обязательной индексации пенсий не реже раза в год, приветствую это решение. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что на практике это слабо повысит доходы российских пенсионеров, если вообще повысит, — сказал парламентарий. — Во-первых, официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, гораздо ниже реального роста цен на товары первой необходимости. Во-вторых, полагаться на рост доходов Социального фонда я бы не стал. Работа этого „суперпосредника“ между гражданами и государством непрозрачна и вызывает у нас большие вопросы. Но главное, что мы ставим в зависимость миллионы людей, честно работавших всю жизнь, от экономической конъюнктуры. Не будет роста доходов фонда — не будет и прибавки к пенсии».

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Сергей Миронов напомнил ключевое предложение «Справедливой России — За правду»: необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в неё качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров.

Кроме того, политик вновь призвал вернуть пенсионный возраст до 55–60 лет, а размер пенсии рассчитывать на основании стажа, размера зарплаты и условий работы. При этом пенсия должна быть не ниже 40% от заработка.

«Только в этом случае пенсионеры перестанут выживать на свои пенсии и начнут гарантированно получать от государства выплаты, адекватные своим потребностям и ценам в магазинах», — сказал лидер СРЗП.