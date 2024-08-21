Среда, 21 августа, 2024

Миронов день: традиции, приметы и запреты на 21 августа

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

21 августа православные чтят память епископа Мирона Критского, известного своей добротой и чудесами, которыми он обращал людей к праведной жизни. В народе этот день называют Мироновым днем или днем Мирона Ветрогона, так как в это время часто дуют сильные ветры, пишет портал smotrim.ru.

В старину люди выходили на перекрестки, чтобы загадать желание, надеясь на встречный порыв ветра, который сулил исполнение мечты. Для защиты от болезней и несчастий предки проводили скот через огонь.

Приметы на этот день тоже играли важную роль: жаркая погода предвещала теплую осень, дождь — затяжную непогоду до бабьего лета, а сильный северный ветер — скорое похолодание.

Иней сулил хороший урожай в следующем году, а поспевшие в лесу брусника и ежевика сигнализировали о конце лета.

Миронов день сопровождался определенными традициями: пекли постные пироги с грибами и ягодами, готовили морсы и жарили опята с молодой картошкой. В этот день избегали идти против ветра, поднимать что-либо на перекрестке, ругаться и устраивать шумные застолья, а также употреблять скоромную пищу и алкоголь.

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