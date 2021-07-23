20.3 C
Рязань
Пятница, 23 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Минздрав ответил на жалобу рязанца, которого заставляют привиться от коронавируса

7info
Минздрав ответил на жалобу рязанца, которого заставляют привиться от коронавируса
- Advertisement -

Житель Рязани пожаловался на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова на то, что на работе заставляют вакцинироваться от коронавируса, грозят увольнением.

Сообщение прокомментировали представители регионального Минздрава. В сообщении отмечается, что вакцинация — дело добровольное. В то же время важно создание коллективного иммунитета. Есть работники, которым прививаться необходимо. При эпидемической угрозе работодатель вправе отстранить непривитых людей работы.

Список этих категорий опубликовал сайт Минздрава.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]