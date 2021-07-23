Минздрав ответил на жалобу рязанца, которого заставляют привиться от коронавируса

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Житель Рязани пожаловался на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова на то, что на работе заставляют вакцинироваться от коронавируса, грозят увольнением.

Сообщение прокомментировали представители регионального Минздрава. В сообщении отмечается, что вакцинация — дело добровольное. В то же время важно создание коллективного иммунитета. Есть работники, которым прививаться необходимо. При эпидемической угрозе работодатель вправе отстранить непривитых людей работы.

Список этих категорий опубликовал сайт Минздрава.