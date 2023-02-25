Минздрав ответил на жалобу рязанки, не сумевшей вызвать на дом детского врача

Представители Минздрава Рязанской области прокомментировали жалобу рязанки на невозможность дозвониться в детскую поликлинику № 6.

Ранее женщина сообщила в социальных сетях, что сделала более 70 звонков, но не смогла вызвать врача на дом для ребёнка, у которого второй день держится температура 39 градусов. Сначала не получалось дозвониться, затем в медицинском учреждении сообщили, что врач прийти домой не сможет.

— Сегодня в поликлинике приняли около 50 вызовов, — говорится в ответе Минздрава Рязанской области.

По выходным дежурный врач работает до 15 часов, вызовы на дом принимают до 12.00.

— После этого времени при ухудшении состояния и температуре необходимо вызывать бригаду скорой помощи, — отметили в Минздраве.