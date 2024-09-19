Четверг, 19 сентября, 2024

Минздрав опроверг информацию о закрытии детского отделения поликлиники в Милославском районе

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от bristekjegor на Freepik

В социальных сетях появилась информация о закрытии детского отделения поликлиники в Милославском районе. Этот вопрос подняли на заседании регионального правительства Рязанской области 18 сентября.

Региональное министерство здравоохранения эту информацию опровергло. Министр Александр Пшенников отметил, что в работе учреждения не будет никаких изменений.

Губернатор Павел Малков сказал, что подобная недостоверная информация о закрытии каких-либо учреждений появляется в соцсетях. На нее нужно оперативно реагировать.

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