Минздрав опроверг информацию о закрытии детского отделения поликлиники в Милославском районе

В социальных сетях появилась информация о закрытии детского отделения поликлиники в Милославском районе. Этот вопрос подняли на заседании регионального правительства Рязанской области 18 сентября.

Региональное министерство здравоохранения эту информацию опровергло. Министр Александр Пшенников отметил, что в работе учреждения не будет никаких изменений.

Губернатор Павел Малков сказал, что подобная недостоверная информация о закрытии каких-либо учреждений появляется в соцсетях. На нее нужно оперативно реагировать.