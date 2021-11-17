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Четверг, 18 ноября, 2021
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Минздрав не смог назвать дату поставки в Рязань вакцины «Спутник Лайт»

7info

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Минздрав Рязанской области не смог ответить на вопрос, когда в Рязань поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Сообщение появилось на странице ведомства ВКонтакте.

Чиновники ответили, что сейчас в регионе есть нужное количество вакцины «ГамКовидВак». Заявки на поставку вакцин подаются регулярно.

Вакцины поступают в регионы из центра, о прибытии становится известно за один — два дня.

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