Минздрав исключил ряд заболеваний из перечня противопоказаний для получения соцосблуживания

Минздрав России после консультаций с пациентским и экспертным сообществом исключил ряд заболеваний из перечня противопоказаний для получения соцосблуживания. Об этом сообщается на странице ведомства ВКонтакте.

— Проведена большая работа, много обсуждений с клиницистами, экспертами, пациентскими организациями. По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан, — отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В частности из перечня противопоказаний для получения социального обслуживания на дому, в полустационарной или стационарной форме исключены онкологические заболевания, пороки развития лица и черепа, а также хронические заболевания кожи и некоторые другие заболевания. Наличие нефростомы, трахеотомы или стомы мочевого пузыря также не будет теперь являться противопоказанием для получения социального обслуживания на дому, в полустационарной форме или в стационарной форме.

Ряд инфекционных заболеваний, например, таких, как туберкулёз, остались в перечне противопоказаний.