Минздрав исключил ряд заболеваний из перечня противопоказаний для получения соцосблуживания

Минздрав России после консультаций с пациентским и экспертным сообществом исключил ряд заболеваний из перечня противопоказаний для получения соцосблуживания. Об этом сообщается на странице ведомства ВКонтакте.
В частности из перечня противопоказаний для получения социального обслуживания на дому, в полустационарной или стационарной форме исключены онкологические заболевания, пороки развития лица и черепа, а также хронические заболевания кожи и некоторые другие заболевания. Наличие нефростомы, трахеотомы или стомы мочевого пузыря также не будет теперь являться противопоказанием для получения социального обслуживания на дому, в полустационарной форме или в стационарной форме.
Ряд инфекционных заболеваний, например, таких, как туберкулёз, остались в перечне противопоказаний.