Суббота, 18 ноября, 2023
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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

7info
Изображение от Freepik

Ночь на 18 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщают «Метеоновости».

Метеостанция, расположенная на территории ВДНХ, зафиксировала температуру минус 8,5 градусов, на 5,2 градуса ниже, чем ночью накануне.

В Московской области самая низкая температура отмечена в Клину, где столбик термометра опустился до минус 12,1 градуса.

В Санкт-Петербурге также зарегистрирована самая низкая температура с начала осени — утром зарегистрировано минус 5,4 градуса.

На территории Ленинградской области холоднее всего было в Лесогорском, там похолодало до минус 12 градусов.

Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание в Москве, где ночью ожидается до минус 10 градусов и ниже.

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