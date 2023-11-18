Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь на 18 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщают «Метеоновости».
Метеостанция, расположенная на территории ВДНХ, зафиксировала температуру минус 8,5 градусов, на 5,2 градуса ниже, чем ночью накануне.
В Московской области самая низкая температура отмечена в Клину, где столбик термометра опустился до минус 12,1 градуса.
В Санкт-Петербурге также зарегистрирована самая низкая температура с начала осени — утром зарегистрировано минус 5,4 градуса.
На территории Ленинградской области холоднее всего было в Лесогорском, там похолодало до минус 12 градусов.
Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание в Москве, где ночью ожидается до минус 10 градусов и ниже.