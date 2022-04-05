Минтранс Рязанской области сообщил о закрытии мостов

В связи с изменениями уровня воды в Оке в работе наплавных мостов у населенных пунктов Троица и Фатьяновка Спасского района возможны временные перерывы. Движение осуществляется по фактической погоде, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

- Реклама -

По состоянию на 5 апреля закрыты для движения всех видов транспорта и пешеходов следующие мосты:

— через р. Пара у н. п. Летники Путятинского района;

— через р. Ранова у с. Кипчаково Кораблинского района;

- Реклама -

— через р. Проня у д. Шилово Кораблинского района;

— через р. Проня у д. Быково Кораблинского района;

— через р. Пара у н. п. Красная Яблонька Сапожковского района;

— через р. Пара к Скиту Свято-Данилова монастыря Сапожковского района;

— через р. Пара у н. п. Дмитриевка Сапожковского района;

— через р. Хупта в г. Ряжск Ряжского района;

— через р. Хупта в д. Норовка Александро-Невского района;

— через р. Цна у с. Купля Шацкого района.