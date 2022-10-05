Минтранс рассказал об изменении движения по Северной окружной

На Северной окружной дороге с завтрашнего дня изменится схема движения, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

С 6 октября подрядчик приступит к устройству ливневой канализации на участке от поворота на 5-й район Борок до путепровода у Борковского карьера. На месте производства работ автомобильное движение будет организовано по двум полосам. Движение в сторону микрорайона Канищево будет организовано по встречной полосе.

Работы будут вестись до 1 декабря.

С наступлением зимнего периода на Северной окружной дороге для движения транспорта откроют все 4 полосы.

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