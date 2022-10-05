Среда, 5 октября, 2022
7info

Минтранс рассказал об изменении движения по Северной окружной

На главнуюБез рубрики

На Северной окружной дороге с завтрашнего дня изменится схема движения, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

С 6 октября подрядчик приступит к устройству ливневой канализации на участке от поворота на 5-й район Борок до путепровода у Борковского карьера. На месте производства работ автомобильное движение будет организовано по двум полосам. Движение в сторону микрорайона Канищево будет организовано по встречной полосе.

Работы будут вестись до 1 декабря.

С наступлением зимнего периода на Северной окружной дороге для движения транспорта откроют все 4 полосы.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/