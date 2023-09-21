Минстрой рассказал о строительстве школы в Рязани

Активными темпами возводится новая школа в районе ЖК «Олимпийский»

Будущее образовательное учреждение сможет принять 1100 учащихся. Строительством занимается ПК «Квант».

На сегодняшний момент готовность объекта составляет около 5%. Ведутся работы по возведению стен и колонн техподполья. Современное образовательное учреждение появится на специально подготовленном участке площадью в более чем 23 тыс.кв.м.

Строительство новой школы районе ЖК «Олимпийский» стало возможно благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК).

Работы ведутся в четком соответствии с графиком.